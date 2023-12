Beratungstelefon der Igelstation Kollbrunn

076 365 40 52

Täglich von 9.30 – 11.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Igel unbedingt telefonisch vorangemeldet werden müssen.

Sind wir nicht erreichbar?

Es ist dringend: Rufen Sie den Tierrettungsdienst an 0800 211 222

Es eilt nicht so: Rufen Sie am nächsten Tag während der Beratungszeit an oder füllen Sie das Formular unten auf der Seite aus.